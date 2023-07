"Alerta! Conteúdo sensível". Estas são as primeiras palavras de Joana Câncio na publicação que fez na sua página de Instagram esta quinta-feira, dia 13 de julho, onde fala abertamente sobre a terceira gravidez.

Ao falar da sua experiência, a atriz destacou: "Hipotensão; Um ocasional vou desmaiar; Bué quilos a mais. Bué mesmo; Exercício físico zero, sofá 100; Contrações o dia todo; Insónias; Rabugenta e chorona; A sentir-me feia a toda a hora; Não distingo as pernas, São uma só; Sem paciência; Com vontade de fazer... nada; Cabeça com um nó permanente; Terapia em dia; Medicação check".

"Muito grata por este bebé, super entusiasmada por conhecê-lo mas completamente farta da gravidez. Quero ser eu outra vez. Eu sei que é uma fase, que passa e tudo... Mas já não quero brincar mais a isto", acrescentou de seguida, convidando por fim as seguidoras a partilharem também as suas experiências e perguntando se mais alguém se sentiu assim durante a gestação.

Joana Câncio, recorde-se, já é mãe de Lourenço, fruto da relação com André Robalo, e Constança, que nasceu de um anterior relacionamento. Por sua vez, André Robalo é já pai de Vicente.

