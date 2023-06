A preparar-se para ser novamente mãe, Joana Câncio enfrentou as suas inseguranças e foi fazer praia. No Instagram, a atriz mostrou algumas imagens deste momento e partilhou um desabafo.

"Primeiro dia de praia do Afonso. Achava que ia ter imensa vergonha de estar mais cheiinha, até já tinha decidido nem ir à praia nesta gravidez... mas afinal nem dei muito por isso no meio das brincadeiras, da sensação de gratidão e das contrações", começou por escrever.

"O que mais me incomoda na gravidez é a transformação física. Não sou das que 'só têm barriga', sou das que se tornam literalmente um pequeno habitat para o novo ser. Ajuda que o André me diga que estou bonita e que os meus filhos me digam para estar calada quando digo que estou uma pequena baleia. Isto de ser família numerosa é muito giro... Fazemos hoje 29 semanas", completou. Veja as imagens na galeria.

De recordar que Joana Câncio já é mãe de Lourenço, de quatro anos, fruto da relação com André Robalo, e Constança, de 12 anos, nascida de um anterior relacionamento. Por sua vez, André Robalo é ainda pai de Vicente.

