Dias depois da notícia da morte de José Pinto, José Raposo recorreu à sua página de Instagram para falar do colega de profissão, a quem teceu vários elogios numa homenagem pública.

"José Pinto (1929-2024) - Partiu na quinta-feira passada um bom homem! O Zé Pinto, além do belíssimo ator, era um ser com uma formação humana superior", começou por dizer.

"Conheci-o em 2008 no musical 'Um Violino no Telhado', no Teatro Rivoli no Porto. Estivemos cerca de um ano em cena, e todos se rendiam ao doce trato e ao profissionalismo do Zé Pinto", recordou de seguida. "Os meus sentimentos à família e amigos", escreveu na mesma publicação.

