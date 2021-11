Alejandro Sanz sofreu este fim de semana um duro golpe. O músico, de 52 anos, recebeu a notícia da morte de um famíliar próximo, o seu primo David, com quem tinha uma relação de enorme união e cumplicidade.

Alejandro lamentou a perda através de uma emotiva partilha na sua conta oficial de Instagram.

"Torna-se difícil para mim falar quando a impotência e a tristeza me invadem. Hoje o mundo seria mais bonito e generoso se te mantivesses connosco... a tua família, os teus amigos e todos nós amamos-te incondicionalmente", começa por ler-se na publicação à qual o cantor juntou um conjunto de fotografias onde surge junto do primo.

"David, meu primo. Meu querido primo. Um ser maravilhoso com quem tudo que partilhei foi bom. Ele sempre será amado e recordado. Gravei na minha memória a última frase que ele me disse: "A única coisa que importa na vida são as pessoas boas". E tu, David, foste. Eu amo-te e nós amamos-te", termina.

