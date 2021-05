Kim Basinger não ficou indiferente a uma recente publicação que o ex-marido, Alec Baldwin, fez na sua página de Instagram.

O ator destacou junto dos fãs, na passada sexta-feira, uma fotografia em que aparece a descansar no sofá com três dos seus filhos - Romeo, de dois anos, Leonardo, de quatro, e Rafael Thomas, de cinco, fruto da relação com Hilaria Baldwin.

Na legenda da imagem, o ator confessou que estava ansioso para poder voltar a dividir o sofá com o seu "gangue".

Perante a partilha, relata a People, a ex-mulher do ator, Kim Basinger, comentou: "Tão fofo... eles, quero eu dizer".

Recorde-se que Alec e Kim estiveram casados entre 1993 e 2002, e têm uma filha em comum, Ireland, de 25 anos. Anos após a separação, o ator deu o nó com Hilaria Thomas, com quem tem seis filhos, Carmen, de sete anos, Rafael, de cinco, Leonardo, de quatro, Romeo, de dois, Eduardo, que nasceu em setembro do ano passado, e Lucia, que nasceu em março.

