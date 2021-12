Alec Baldwin foi mestre de cerimónias num evento relacionado com direitos humanos em Nova Iorque, esta quinta-feira, 9 de dezembro, fazendo assim a sua primeira aparição pública desde a tragédia que aconteceu nas gravações do filme 'Rust'.

O ator, de 63 anos, discursou na Ripple of Hope Award Gala, dizendo: "Obrigada a todos por terem vindo esta noite. É ótimo estar com pessoas. É ótimo estar aqui com toda a gente. Eu e a minha mulher temos seis filhos, qualquer coisa para sairmos de casa durante 30 minutos é uma boa desculpa", brincou, arrancando umas gargalhadas do público.

Baldwin fez-se acompanhar pela mulher, Hilaria Baldwin. "Celebrar estes homenageados extraordinários e comprometermo-nos com... a paz, a justiça e a compaixão com aqueles que sofrem. É por isso que os Estados Unidos lutam", concluiu.

