Alec Baldwin admitiu que a sua carreira pode ter acabado depois do trágico acidente no local das gravações do filme 'Rust'.

Em conversa com a ABC News, o ator, de 63 anos, não deixou de lado essa possibilidade. Uma entrevista que foi para o ar, nos Estados Unidos, esta quinta-feira, de acordo com a BBC.

De recordar que o ator afirmou ainda que "o gatilho [da arma] não foi pressionado" por ele. Além disso, mostrou-se "totalmente a favor de qualquer coisa que os leve a um lugar onde é menos provável" que acidentes como este possam acontecer novamente.

