Alec Baldwin falou pela primeira vez em público sobre o disparo acidental durante as gravações do filme 'Rust', que acabou por matar a diretora de fotografia Halyna Hutchins e feriu o realizador Joel Souza.

O ator, que usou a arma enquanto gravava uma cena sem saber que esta estava carregada, conversou com os jornalistas este sábado em Vermont, local onde se encontra a descansar junto da família.

Alec Baldwin começa por deixar claro que não pode adiantar pormenores sob a investigação, mas acaba por aceitar dizer algumas palavras sobre a tragédia num vídeo único.

"Ela era minha amiga, ela era minha amiga", afirma Baldwin em relação a Halyna Hutchins, que acabou por morrer com o seu disparo acidental. "No dia em que cheguei a Santa Fé para começar a filmar, levei-a a jantar com o Joel [Souza], o realizador. Éramos uma equipa muito, muito bem oleada a fazer um filme juntos, e deu-se este acontecimento horrível."

Alec Baldwin garante estar em contacto com o marido de Halyna, Matthew Hutchins, e o seu filho de nove anos, Andros. "Estamos em contacto constante com ele, porque estamos muito preocupados com a sua família e o seu filho", assegura o ator, que surge visivelmente abatido nas imagens.

Por fim, Baldwin quis expressar publicamente o seu apoio à revisão do uso de armas de fogo em filmes e séries de televisão. Assumindo que não é um especialista na matéria, o ator apela a que seja feito um esforço para melhorar as condições de seguranças em filmagens e garante ser "totalmente a favor" de qualquer medida que seja tomada nesse sentido.

Recorde-se que existe uma investigação em curso para tentar apurar o motivo pelo qual estava carregada a arma usada por falou pela primeira vez em público sobre o disparo durante as gravações. Os últimos dados dão conta de que poderá ter-se tratado de uma atitude negligente da equipa de produção, que terá estado a brincar com a arma antes das filmagens.

