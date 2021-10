Alec Baldwin partilhou dois artigos na sua conta de Twitter onde é noticiado que a arma que disparou no set de 'Rust', que acabou por matar a cineasta Halyna Hutchins, não foi inspecionada antes de lhe ir parar às mãos.

O ator, de 63 anos, chamou desta forma a atenção para um artigo da Variety, sem fazer nenhum comentário acerca do mesmo. Nesta publicação é referido que foi dito ao ator que era seguro usar a pistola.

Algum tempo depois, Alec partilhou um outro artigo, desta vez do The New York Times, onde o assistente de realização Dave Halls admite que deveria ter ter inspecionado com um maior cuidado a arma.

Sabe-se que a estrela de Hollywood tem cooperado com as investigações levadas a cabo pelas autoridades sobre o sucedido.

