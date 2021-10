Alec Baldwin foi visto com a mulher, Hilaria Baldwin, e os filhos em New England, Inglaterra, uma semana depois de, acidentalmente, ter matado a cineasta Halyna Hutchins durante as gravações do filme 'Rust', em Santa Fe, New Mexico.

O ator, de 63 anos, aparece com um ar visivelmente abatido, enquanto se fez acompanhar pela família para buscar comida, revela o Daily Mail.

Recorde-se que o artista tem vindo a cooperar com as autoridades no âmbito das investigações a esta trágica perda.

Veja aqui as fotografias.

