Joel Souza foi visto pela primeira vez em público desde que foi atingido pelo tiro disparado acidentalmente por Alec Baldwin e que matou a cineasta Halyna Hutchins.

Esta terça-feira, dia 27, o realizador de 48 anos foi fotografado visivelmente abalado no interior de um carro em Palo Alto, California, como mostram imagens que começaram a circular nas redes sociais.

O acidente aconteceu na última quinta-feira, durante as gravações do filme 'Rust', que estavam a decorrer no Novo México.

A bala atingiu Joel Souza no ombro e Halyna Hutchins no peito. Ambos foram levados para o hospital, mas a diretora de fotografia não resistiu e acabou por morrer. Tinha 42 anos e deixou o marido e o filho, de nove.

