Enquanto Charlene se encontra na África do Sul a recuperar de uma infeção que contraiu em maio, Alberto do Mónaco continua dedicado à agenda oficial e este fim de semana fez uma nova aparição.

A partir da varanda o palácio Grimaldi, Alberto apareceu junto dos filhos, Jacques e Gabriella, mostrando-se cúmplice e carinhoso dos gémeos, que neste momento se veem impedidos de privar com a mãe.

"As minhas conversas diárias com o Alberto e com os meninos [filhos] ajudam-me muito a manter o ânimo, mas sinto falta de estar com eles. Foi especial quando a minha família me visitou na África do Sul e foi realmente maravilhoso vê-los. Mal posso esperar para me reencontrar com eles", disse Charlene numa nota oficial emitida recentemente.

Recorde-se que a princesa do Mónaco viajou para o seu país de origem para apoiar uma campanha contra a caça furtiva de rinocerontes e acabou por contrair uma infeção nos ouvidos, nariz e garganta. Desde então que já foi submetida a vários procedimentos e encontra-se ainda a recuperar, sendo desaconselhada a viagem da África do Sul para o Mónaco.

