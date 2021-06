Charlene do Mónaco vive momentos difíceis a nível de saúde, nota a revista espanhola Hola.

Informações que foram confirmadas pela própria casa real através de um comunicado enviado pela fundação da mulher do príncipe Alberto.

Como já tinha sido referido anteriormente, Charlene foi submetida a "múltiplos e complicados procedimentos depois de contrair uma infeção severa nos ouvidos, nariz e garganta em maio". Aliás, a princesa foi submetida, inclusive, a uma operação e desaconselhada pela equipa médica a viajar.

Atualmente, a princesa encontra-se na África do Sul, onde está a ser tratada, depois de ter ido para o país a propósito de uma das causas por si defendidas: a proteção da vida animal.

No referido comunicado, a própria nota: "Este será o primeiro ano em que não estarei com o meu marido no nosso aniversário em julho, é difícil e entristece-me. O Alberto e eu não tínhamos outra opção se não seguir as instruções da equipa médica, apesar de serem difíceis. Ele está a ser um apoio incrível".

"As minhas conversas diárias com o Alberto e com os meninos [filhos] ajudam-me muito a manter o ânimo, mas sinto falta de estar com eles. Foi especial quando a minha família me visitou na África do Sul e foi realmente maravilhoso vê-los. Mal posso esperar para me reencontrar com eles", notou ainda, referindo-se aos filhos gémeos, Jacques e Gabriella.

Note-se que Alberto e Charlene do Mónaco vão completar 10 anos de casamento no dia 1 de julho, data que não poderão comemorar em conjunto, como sempre foi habitual.

