Depois de ter sido internado no início deste mês devido a uma infeção no sangue, o rei Alberto de Bélgica parece estar a melhorar, uma vez que apareceu ao lado da restante família real esta sexta-feira, dia 21 de julho, para celebrar uma data muito especial.

Foi há precisamente 10 anos que o antigo soberano abdicou em favor do filho mais velho, Philippe, fazendo dele rei e da neta Elisabeth princesa herdeira, tendo-lhe sido atribuído, na mesma data, o título de duquesa de Brabante.

Apoiado numa bengala, o rei emérito, de 89 anos, esteve esta sexta-feira na celebração religiosa pelos 10 anos do reinado do filho, um evento no qual também estiveram outros membros das família real, como a rainha emérita Paola, a rainha Mathilde, e os quatro filhos dos atuais soberanos, a princesa Elisabeth e os três irmãos mais novos, os príncipes Gabriel, Emmanuel e Eleonore.

Princesa Elisabeth, rainha Mathilde, rei Philippe, rei Alberto II e rainha Paola © Getty Images

