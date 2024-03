O domingo da passada semana foi dia de Óscares. A tão aguardada cerimónia dos Prémios da Academia, que distingue o que de melhor se fez na sétima arte, teve representação nacional.

Falamos de Alba Baptista, Sara Sampaio e Carminho.

Alba esteve na passadeira vermelha da 'after party' na gala junto com o marido, Chris Evans. Esta foi a primeira vez que o casalinho posou para os fotógrafos desde que deram o nó no passado.



© Getty Images

Também apaixonada, Sara deslumbrou todos os presentes, não só com um novo visual - uma vez que agora está loira - como com um novo namorado. Note-se que a modelo e atriz, que irá integrar o elenco do próximo filme 'Superman: Legacy', do DC Universe, surgiu com Ray Nicholson.



© Getty Images

Já Carminho revelou-se encantada com os bastidores da gala, tendo aproveitado para tirar uma fotografia com Emma Stone, que ganhou o Óscar de 'Melhor Atriz' pela sua interpretação no filme. A fadista, recorde-se, gravou uma cena para o filme 'Pobres Criaturas'.



© Instagram - Carminho

Tendo isto em conta na rubrica 'Look da Semana' recordamos o visual das três personalidades que levaram a beleza lusitana a Hollywood!

Leia Também: Há para todos os gostos... Os looks da 'after party' dos Óscares 2024