Apesar de preferirem manter-se longe dos holofotes enquanto casal, Alba Baptista não deixa de apoiar o namorado, Chris Evans, nos momentos mais especiais.

De acordo com a imprensa internacional, a atriz portuguesa, de 25 anos, não faltou à antestreia do novo filme de Chris, 'Ghosted', no dia 18 de abril, em Nova Iorque. De destacar que o filme é protagonizado pelo ator e por Ana de Armas.

Chris Evans posou sozinho, pois Alba não se juntou ao companheiro na passadeira vermelha, mas há imagens que mostram que, ainda assim, estiveram juntos no evento.

