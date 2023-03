Ana Sofia Martins e o marido, o músico David Fonseca, mantém por opção de ambos a relação discreta e longe de holofotes públicos. Porém, no passado fim de semana, o casal abriu um exceção.

A modelo e atriz e o músico marcaram presença juntos na ModaLisboa e até posaram para os fotógrafos.

Ana Sofia Martins esteve na plateia do desfile do amigo Luís Borges e contou com a companhia especial do marido.

"Parabéns, Luís Borges, por mais uma etapa superada na tua vida. Isto sim é ser um 'self-made man', isto sim é lutar e vencer, agarrar num punhado de nada e transformá-lo em tudo, não desistir, adaptar quando não funciona, ter um plano B, C e D, assumir o controlo da tua vida e querer mais, muito mais. Prepara-te porque isto é só uma amostra do que está para vir", escreveu ao amigo de longa data.

