Ana Sofia Martins recordou vários momentos marcantes da sua vida, incluindo quando os colegas da escola descobriram que vivia num bairro.

"Para mim não havia nada de errado com o viver no bairro, era a realidade que conhecia, as pessoas de quem era mais próxima também viviam ali. [...] Naquele dia, vieram-me buscar na carrinha do colégio e há um colega que faz um comentário sobre eu viver nas barracas, que eram efetivamente barracas. Aquilo magoou-me ao extremo de eu ter ficado o dia a pensar naquilo. A mãe dele era nossa professora, era a minha professora favorita, e lembro-me de ficar na dúvida se falava com ela ou não", contou a Daniel Oliveira.

"Senti-me, mais uma vez, inferiorizada. Quando tu não tens muito amor próprio, quando és uma pessoa carente e és insegura, todas estas coisas te podem mandar abaixo. Ainda para mais uma criança que não tem ferramentas nenhumas para lidar com este tipo de comentários", acrescentou. Veja aqui.

"Aterrorizava psicologicamente algumas colegas, e às vezes chegava mesmo a algo físico"

Durante a entrevista no 'Alta Definição', da SIC, a atriz acabou por confessar que agrediu colegas. "Sentia muita falta do colo materno. Apesar de não ter sabido bem o que isso era, sabia que devia ter tido alguma referência feminina. Tive, 'qb', mas não era aquilo. Isso fez-me, até a adolescência, lidar muito mal com as pessoas que tinham isto. Via as minhas colegas na escola com as suas vida, famílias, os pais adoravam-nas, e aquilo começou a causar uma raiva em mim que depois se tornava física. Aterrorizava psicologicamente algumas colegas, e às vezes chegava mesmo a algo físico, e sabia que aquilo não estava certo", admitiu.

"Já estava muito avançado. Não havia nada a fazer"

Ana Sofia Martins também lembrou a morte do pai, que morreu vítima de cancro. Emocionada, recordou que desde a descoberta da doença até à partida do progenitor passaram cerca de "oito meses".

"Já estava muito avançado. Acho que isto aconteceu porque apesar de ele já ter dores e não se sentir bem fisicamente, disfarçava e não ia ao médico. [...] Fomos nós que fomos com ele ao hospital porque a minha irmã, como era muito mais nova que nós, não sabia o que fazer. Dizia que ele andava a vomitar muito e que lhe doía a garganta. Eu e o meu irmão assumimos esse papel e fomos ao médico com ele ver o que se passava", relatou.

"A mãe de um amigo meu, que é médica, disse logo que ia ser muito complicado. Mas mesmo assim, avançou-se com a quimioterapia, radioterapia. Não havia nada a fazer. É assim", lamentou, muito emocionada.

"Foi muito difícil acompanhar o processo em que a pessoa começa a mudar fisicamente, fica muito magra, fica frágil", confessou, acrescentando também que nessa fase acabou por se aproximar mais do pai. Veja aqui.

"Nunca sonhei em casar"

Ana Sofia Martins está casada com David Fonseca desde 2019 e esta união também foi tema de conversa com Daniel Oliveira.

"Nunca sonhei em casar. Portanto, o dia do nosso casamento foi aquilo que tinha que ser. Uma festa muito bonita, queria tudo o mais simples possível. Na verdade, só queria estar casada com o David. Pela primeira vez, encontrei alguém que puxa o melhor que há em mim, celebra-me como eu sou e está sempre a querer que eu vá mais longe. Faz de mim uma pessoa melhor", partilhou. "Não tenho dúvida nenhuma de que sou amada", afirmou.

"Estamos muito bem um com o outro. Acho que nos complementamos muito. Somos pessoas completamente diferentes, há coisas em que somos muito parecidos, o nosso sentido de humor é muito parecido. O facto de não termos os mesmos gostos, não ouvirmos o mesmo tipo de música e, mesmo assim, as coisas resultam...", destacou também.

Sobre os filhos de David Fonseca, fruto da relação anterior do músico, a atriz disse: "Acho que sou uma madrasta muito porreira. Sou muito compreensiva, dou-lhes o espaço que sei que os adolescentes precisam. No meu caso, não sou mãe deles, e há espaços que estão reservados só para a mãe e para o pai, e eu também tenho o meu espaço. Desde o início tivemos essa conversa, que eu não estava ali para substituir ninguém, até porque eles têm uma mãe ótima, maravilhosa, que cuida muito deles. Estava ali como amiga, se eles quisessem". Veja aqui.

Leia Também: "Há muito tempo que não dava uma entrevista em que partilhasse tanto"