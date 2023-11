Alan Ruck, uma das estrelas de 'Succession', sofreu um acidente que envolveu vários carros. Aconteceu na noite de Hollywood e um dos veículos bateu na lateral de uma pizzaria, confirmaram as autoridades à NBC News.

As imagens de uma câmara de segurança captaram uma pick-up elétrica a bater na traseira de outro carro num semáforo, antes de bater num BMW. Depois de bater nos dois veículos, acabou por ir contra uma pizzaria.

Sabe-se que foram chamadas ao local duas ambulâncias para dar assistência a duas pessoas, um homem com 25 anos e uma mulher com 40, de acordo com a NBC News. Os bombeiros confirmaram também que uma terceira pessoa, um homem de 32 anos, foi hospitalizado.

Leia Também: Carlos Cunha fala pela primeira vez após queda aparatosa