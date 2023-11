Carlos Cunha sofreu uma queda aparatosa no Estádio José Alvalade, no passado mês de agosto, e desde então tem optado por manter o silêncio sobre o que aconteceu.

O ator irá dar esta terça-feira, dia 31 de outubro, uma primeira entrevista após o acidente, tendo escolhido a SIC para o efeito.

"No passado mês de agosto, Carlos Cunha foi notícia… devido a uma aparatosa queda que sofreu. Recuperado do susto, recebo o ator para nos contar tudo o que aconteceu. É já esta tarde! Não perca", pode ler-se na partilha feita por Júlia Pinheiro, a apresentadora do formato, pela manhã.

