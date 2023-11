Júlia Pinheiro concluiu a emissão de ontem, dia 30 de outubro, do programa que apresenta todas as tardes na SIC com uma mensagem emotiva.

A apresentadora dirigiu-se a uma colega da equipa de produção do formato e, sem avançar com detalhes, deixou força para um momento particularmente complicado.

"Hoje tenho que dar uma nota pessoal no final porque aqui, no programa 'Júlia', nós somos uma família. Estamos juntos há muito tempo, conhecemo-nos muito bem e hoje uma de nós está triste e está em grandes dificuldades. Queremos que ela saiba que estamos a pensar nela", fez notar a comunicadora.

Para concluir, Júlia disse ainda: "Já sabem, não existem vidas banais. A nossa também não, portanto mando um beijinho muito grande".

