A primeira concorrente expulsa do 'Hell's Kitchen Famosos' foi a controversa Io Appolloni, uma personalidade que já provou, há muito tempo, não ter 'papas na língua'.

Esta segunda-feira, dia 23 de outubro, a atriz irá estar à conversa com Júlia Pinheiro no programa das tardes da SIC, onde irá recordar a sua participação no concurso.

"Io Appolloni deu muito que falar no 'Hells Kitchen'. Esta tarde, recebemos a primeira expulsa do programa e sabemos tudo o que aconteceu… para lá das polémicas", pode ler-se na partilha feita pela apresentadora nas redes sociais.

Ora veja:

