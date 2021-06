Maria Rodrigues, uma das pretendentes do agricultor Diogo Moreira no programa 'Quem Quer Namorar com o Agricultor', da SIC, mostrou-se triste e desiludida por ter sido 'descartada' das escolhas do jovem no que diz respeito a uma relação romântica.

Falando precisamente sobre o assunto, esta confessou: "É normal que eu tenha ficado triste. Ando a tentar ver se há uma abertura para a Maria. Isto é só 25%, ainda falta ao resto. O que é que será que eu disse e fiz? Onde está o defeito?", questiona, conformada que a sua oportunidade já passou.

Facto confirmado pelo próprio agricultor que disse: "Não vale a pena ela estar a pôr esperança numa coisa que não existe e que para mim não vai existir. Nem quero experimentar".

Note-se que Diogo já elegeu a sua preferida: Ana Catarina.

Eis aqui o momento.

