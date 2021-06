No programa da SIC 'Quem Quer Namorar com o Agricultor' as emoções continuam à flor da pele. Depois de ter tido um jantar a sós com o agricultor José Luís, a pretendente Salomé Pita não deixou de criticar uma situação que considera "ridícula" na quinta.

"O José Luís não tem de estar a ser bajulado por três mulheres ao mesmo tempo que acho isso ridículo, disparatado", disse, sem 'papas na língua'.

Por seu turno, o agricultor de Monforte mostrou-se de certa forma desiludido com o jantar que teve a sós com Salomé.

"Não terá sido a pessoa mais adequada para um jantar sentimental. Falamos demais de banalidades e menos de uma possível relação sentimental entre nós", lamentou.

Veja aqui o momento.

Leia Também: 'Agricultor'. José Luís tem dois amores e está mais "confuso" que nunca

Leia Também: 'Agricultor'. Pretendentes de José Luís à bulha após discussão acesa