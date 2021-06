Andreia Mariano e Ana Maria, pretendentes do agricultor José Luís, no âmbito do programa 'Quem Quer Namorar com o Agricultor?', na SIC, envolveram-se numa acesa discussão.

Tudo começou quando Andreia apagou uma surpresa deixada por Ana Maria a José Luís, nomeadamente o desenho de um coração no chão.

Ao perceber o que tinha acontecido, Ana Maria não conseguiu esconder a indignação. Após um momento de tensão, as duas acabaram por se agarrar à bulha, sendo que a outra pretendente, Salomé Pita, foi obrigada a intervir e separá-las.

"Tenho muita dificuldade em lidar com estas situações, não conheço psicologia humana e muito menos psicologia das mulheres", disse o agricultor para as câmaras, revelando-se desconfortável com a situação.

Veja aqui o momento.

