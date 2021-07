O programa deste domingo, 11 de julho, do 'Quem Quer Namorar com o Agricultor?', na SIC, foi marcado pela saída de Andreia, após um momento de tensão com Luís Feijão.

Numa conversa séria a sós, o agricultor decidiu ser honesto.

"Foste das pessoas que mais gostei de conhecer. Na primeira vez que te vi foste logo a minha preferência. Gostei muito de te conhecer, foste espetacular, mas com o desenrolar dos dias acabamos por não ter a melhor ligação. Começámos bem até uma certa altura, depois começou a descambar", sublinha.

"Tinhas certos comentários que eu não gostava, e tu mudaste, mas depois acontece essa parte em que tu te isolas de tudo e de todos. Não sinto qualquer ligação contigo neste momento. Vou-te pedir para fazeres as malas e saíres", completa.

Concordando com a decisão, Andreia notou: "Já há vários dias deixei achar que resultava, porque o Luís já fez a escolha dele".

