Luís Feijão e Sara Barbosa foram um dos casais que se formaram no programa 'Quem Quer Namorar com o Agricultor'. Apesar de Sara não ter sido na época a primeira escolha do agricultor, a verdade é que com o passar do tempo acabou por lhe conquistar o coração.

Os dois estiveram à conversa com Júlia Pinheiro esta terça-feira, 14 de fevereiro, no dia em que completaram um ano e meio de namoro.

Conforme partilharam, atualmente encontram-se a viver na Suíça, confessando que o frio e as saudades têm sido o grande obstáculo.

"Não é fácil estar longe de tudo, de todos de quem gostamos", notou Sara.

Por seu turno, Luís acrescentou: "Nunca imaginei que a minha vida virasse da maneira que virou. Fui para um programa de televisão para me divertir, diverti-me, encontrei lá o amor da minha vida, pouco tempo depois mudei de país".

Apesar das mudanças, Luís mostrou-se feliz com as opções que tomou, até porque segundo o próprio "está na fase de arriscar".

