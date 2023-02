Georgina Rodríguez faz questão de aproveitar ao máximo os momentos que partilha com os filhos em casa, sobretudo brincadeiras onde a imaginação é a palavra de ordem.

Na sua página de Instagram, mais precisamente nas stories, a companheira de Cristiano Ronaldo partilhou um ternurento momento no qual mostra um piquenique com os gémeos Mateo e Eva, de cinco anos, Alana Martina, também com cinco anos de vida, e ainda a bebé Bella Esmeralda.

"Piquenique no sofá", escreveu na imagem, conforme poderá ver de seguida.



© Instagram - Georgina Rodríguez

A única pessoa em falta na foto é Cristianinho, filho mais velho de Ronaldo.

