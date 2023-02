Depois da mensagem romântica que Cristiano Ronaldo dedicou a Georgina Rodríguez no Dia dos Namorados, assinalado a 14 de fevereiro, o craque preparou uma nova surpresa para a amada.

CR7 levou Georgina a jantar fora. Um encontro romântico onde não faltou um dos pratos preferidos do casal: sushi.

"Com o meu marido", escreveu a modelo ao mostrar nas redes sociais as primeiras imagens deste momento a dois.

Ronaldo e Georgina vivem atualmente com os filhos na Arábia Saudita, contudo não se sabe se neste dia de festa ficaram em Riade ou se o avião privado do jogador português os levou a jantar em qualquer outro canto do mundo.



© Reprodução Instagram/ Georgina Rodríguez



© Reprodução Instagram/ Georgina Rodríguez

