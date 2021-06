Ainda agora começou e o programa da SIC, 'Quem Quer Namorar com o Agricultor', já trouxe uma série de emoções aos telespectadores. Na edição deste domingo, dia 6 de junho, o agricultor José Luís disse adeus a uma das suas pretendentes. A escolha recaiu sobre Elsa.

"O que me fez tomar a decisão foi eu não ter conseguido, em certa medida, quebrar o gelo com a Elsa. Como a Salomé sempre me soube conquistar tinha quase a certeza de que eu a iria convidar", disse José Luís.

Por seu turno, Elsa notou: "Acho que a minha parte de maluqueira/ brincadeira fez com que ele tomasse essa decisão. Espero que ela tenha muita sorte e que consiga encontrar o amor".

Veja aqui o momento.

Leia Também: Agricultor. Maria revela a Diogo que tem um problema de saúde