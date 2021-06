Maria é uma das atuais participantes no programa da SIC 'Quem quer namorar com o agricultor'. A pretendente de Diogo Moreira, agricultor de Romariz, decidiu abrir o coração e revelar a este um problema de saúde que lhe foi diagnosticado.

"Tenho um problema de saúde. Tenho esclerose múltipla, não sei se sabes o que é", começa por dizer.

"É uma doença degenerativa do sistema nervoso central. Descobri porque deixei de sentir as pernas. Não sei como é que ias reagir. Não é impeditivo de levar uma vida no campo, apesar de muita gente dizer que eu não posso", defendeu.

Por fim, Maria deixou uma mensagem de esperança: "Podemos ter todos os problemas do mundo, mas com esforço e coragem conseguimos ter tudo na vida".

Veja aqui o momento.

