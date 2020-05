A terceira temporada de 'Quem Quer Namorar com o Agricultor' vai na segunda semana e para as pretendentes de João Paliotes, agricultor de Monforte, já há uma que é candidata ao título de favorita.

Nestes primeiros dias de experiência, Dalila tem sido a que mais se fez notar em interações com João, o que faz com que se destaque de entre as 'rivais'.

"A Dalila é a que interage mais, é a que recebe mais atenção", confessou Cláudia em declarações individuais.

