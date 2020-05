No último programa da SIC 'Quem Quer Namorar com o Agricultor', Andreia Rodrigues fez uma visita a João Paliotes, o agricultor de Monforte que pretende encontrar uma companheira nesta experiência. Durante uma conversa entre os dois, João confessou que entre as convidadas que tem no seu monte há uma que lhe tem chamado mais a atenção.

"A Dalila dá assim mais para a brincadeira, às vezes desorienta-me mais a cabeça, há ali uns olhares, umas conversas, umas brincadeiras", sublinhou.

Questionado se achava que poderia encontrar o verdadeiro amor no programa, este respondeu: "Poderá acontecer, também ainda é cedo. Há aqui coisas que podem ter pernas para andar", sublinhou.

Posteriormente, acrescentou: "Há uma que me desorienta mais a cabeça quando começa a olhar e a rir-se", palavras à partida que se basearam em Dalila.

