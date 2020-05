A luta pelas audiências continua cerrada entre a SIC e a TVI. Neste contexto, os dois programas que têm chamado a atenção têm sido o 'Big Brother 2020' e o 'Quem Quer Namorar com o Agricultor?'. Ora, segundo um comunicado enviado às redações parece que o programa apresentado por Andreia Rodrigues levou a melhor sobre o reality show comandado por Cláudio Ramos

Neste sentido, é referido que 'Quem Quer Namorar com o Agricultor?' terminou a liderar, no universo dos canais generalistas, com 28,2% de share e 15,6% de audiência média, o que corresponde a 1 milhão 474 mil e 400 telespetadores.

O programa de ontem (dia 3) contou também com o momento dos Desafios que liderou, no universo dos canais generalistas, com 27,5% de share e 13,0% de audiência média, o que corresponde a 1 milhão 230 mil e 300 telespetadores e com o Extra, perto da meia noite, que também liderou, no universo dos canais generalistas, com 27,9% de share e 8,3% de audiência média, o que corresponde a 781 mil e 300 telespetadores.

Em termos médios o programa que foi para o ar às 22h06 e terminou às 24h55 terminou a liderar, no universo dos canais generalistas, com 27,9% de share e 12,1% de audiência média, o que corresponde a 1 milhão 142 mil telespetadores.

Em termos de perfil o programa 'Quem Quer Namorar com o Agricultor?' (média dos 3 programas) liderou em praticamente todos os targets (no universo dos canais generalistas), com exceção dos indivíduos com idades entre os 15 e os 24 anos, recolhendo assim a preferência da grande maioria dos portugueses.