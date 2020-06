Enquanto umas quintas são marcadas por momentos de maior tensão, no caso do agricultor António este já começa a refletir sobre a candidata que um dia poderá eleger para ser sua companheira.

Num desabafo frente às câmaras, este afirmou: "Há momentos em que gosto mais de uma, há momentos em que gosto mais de outra, cada coisa no seu lugar. No campo nunca gostei da Ana Paula. Vi logo que ela nem sequer gosta do campo, nem quer saber do campo para nada".

Posteriormente, numa conversa com Andreia Rodrigues, o participante do programa 'Quem Quer Namorar com o Agricultor' disse que, aos poucos, estava a preparar o seu coração para a possibilidade de ter uma nova parceira.

Questionado sobre a candidata que estava mais próxima do seu coração, António referiu o nome de Neusa.

"É a pessoa mais tranquila, mais calma", justificou, considerando também que é a que mais "se adapta ao seu ambiente de trabalho".

