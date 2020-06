Têm sido vários os momentos de maior tensão no programa da SIC 'Quem Quer Namorar com o Agricultor'. Um dos que mais chamou a atenção aconteceu entre Francisco e Ana Sofia. Os dois começaram a discutir depois do agricultor ter decidido que a convidada não poderia mais permanecer na sua quinta.

"Tu na minha quinta não és bem-vinda, peço imensa desculpa", afirmou, após ser acusado de "não ser de confiança".

Já frente às câmaras, Ana Sofia confessou: "Foi muito injusto comigo, porque ele tentou desconversar, porque o real problema não é esse, acabou-se a conversa".

"Eu não preciso disto, tenho uma quinta para trabalhar, estou desiludida é com a personalidade dele. Desiludiu-me completamente. Não tolero traições", acrescentou posteriormente.

Já numa cena em que surgia zangada, em plena discussão, a convidada não deixou de atacar: "Fica lá com as tuas meninas, eu nem me deixo apalpar nem nada. Se me deixasse apalpar aí tinha mais valor, mas como não deixo...".