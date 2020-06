Dalila tem sido uma das convidadas mais polémicas do programa 'Quem Quer Namorar com o Agricultor?' da SIC. O programa deste domingo, dia 31, mostrou um momento de desabafo entre as outras duas convidadas da quinta de João Paliotes, nomeadamente, Cláudia e Mafalda.

Em lágrimas, Mafalda confessa: "Eu vou ficar a torcer por ti, Cláudia, acho que o João não merece uma pessoa que não é nada, acho que ele ficava melhor contigo, mas isso também é só a minha opinião. Eu não fiz bruxarias, nem sequer me meto nessas cenas e ela adora por macaquinhos na cabeça dele".

Mas as críticas não se ficaram por aqui: "Ela não se esforça minimamente. Só porque vai dormir para o quarto dele agora é mulher? Desculpa se eu não sou assim", adiantou.

"É no carro, é no quarto, é onde eles quiserem mas ao menos digam o que eles fazem ou o que eles são. Eu tinha vergonha de ser ela, ele nem sequer a assume. Não estou aqui a fazer nada, ela tem razão", completa.

De recordar que o agricultor e Dalila envolveram-se pouco tempo depois do programa começar.

