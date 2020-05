A tensão continua na quinta de João Paliotes no programa 'Quem Quer Namorar com o Agricultor'. No episódio desta sexta-feira, dia 29, o motivo de discussão entre Mafalda e Dalila acabou por ser revelado. Num momento frente às câmaras, Cláudia acabou por explicar a origem da guerra.

"Ontem no carro elas começaram a discutir por causa de uma pergunta feita. A mãe do João já tinha comentado que não queria ninguém a dormir com o filho e a Dalila perguntou quem é que tinha dito e senhora disse que não interessava saber. Perguntou-nos no carro se tínhamos sido nós, dissemos que não e a Dalila ficou a achar que tinha sido a Mafalda. Começou aí a guerra", refere.

Importa notar que Dalila e João ter-se-ão envolvido.

