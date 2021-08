O programa deste domingo, 22 de agosto, do 'Quem Quer Namorar com o Agricultor', na SIC, ficou marcado por um momento emocionante. Falamos da reação de Ana Palma, agricultora de Serpa, quando viu Ricardo Santos, um dos seus pretendentes, a regressar à quinta.

O participante de 30 anos tinha-se visto obrigado a abandonar o programa há pouco tempo por motivos pessoais, mas eis que agora está de volta.

A reação de Ana ao vê-lo foi marcada por uma grande emoção, não tendo esta contido as lágrimas. "Não estava mesmo nada à espera. Está cá o menino na altura certa, foi fenomenal. Apanhou-me mesmo desprevenida, acho que as emoções falam mais do que as palavras", disse a agricultora.

Por seu turno, Ricardo mostrou-se surpreendido: "Confesso que não estava à espera de uma reação tão emocionante e tão 'tchanan'. Senti-me tão bem, foi muito bom. A Ana estava super feliz".

Note-se que também neste episódio, o agricultor Luís Feijão eliminou Telma, a mais nova das pretendentes, à semelhança de José Luís ao despedir-se de Sónia.

Leia Também: 'O Amor Acontece'. José pede Raquel em namoro