Hugo Tabaco pode até ter sido considerado uma 'planta' dentro da casa do 'Big Brother Famosos', mas a verdade é que fora do jogo o DJ e empresário mostrou-se arrasador.

Em entrevista à imprensa, o primeiro concorrente expulso do 'BB Famosos' acusou Flávio Furtado de mentir, garantiu que a produção está a "filtrar" as imagens de Bruno de Carvalho e ainda revelou a sua polémica opinião sobre Nuno Homem de Sá.

Hugo não tem dúvidas de que o ator é "um pica-miolos", mas lamenta ter-se exaltado e dito palavrões quando ambos se desentenderam.

"Saltou-me a tampa e até fui um bocado excessivo, peço perdão, até me esqueci que estava num reality show", diz.

O DJ explica que nunca conheceu o ator fora do programa, mas já tinha ouvido diversas opiniões controversas sobre os seus comportamentos.

"Já estive várias vezes com atores e realizadores [...] ouvi vários relatos de que o Nuno é intragável. Agora já percebo porque é que toda a gente no meio dele diz que é muito complicado trabalhar com o Nuno Homem de Sá", atira.

Ainda assim, Hugo Tabaco garante ter abandonado o jogo sem nenhum clima de tensão e com todos os problemas resolvidos com o ator.

