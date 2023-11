Meghan Markle "nunca se sentiu em casa" no Reino Unido. A revelação é feita por Omid Scobie no seu novo livro - 'Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy’s Fight for Survival'.

Segundo o especialista em realeza, desde que saiu do país com o marido, o príncipe Harry, que a ex-atriz nunca desejou lá voltar, ainda mais por causa da perseguição da imprensa.

Aliás, esta terá sido a principal razão pela qual faltou à cerimónia de coroação do rei Carlos III, que aconteceu em maio deste ano.

Omid realça que a duquesa de Sussex se recusou a "alimentar novamente a novela" à volta da sua história.

No mesmo livro, o autor garante que o príncipe William e a princesa Kate Middleton não dirigem a palavra a Meghan há quatro anos, desde que as confusões no seio da família se iniciaram.

