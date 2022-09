Depois de muitos rumores e especulação, a Cofina confirmou esta segunda-feira, 5 de setembro, em comunicado envido à imprensa a contratação de Pedro Mourinho.

O jornalista abandonou a TVI e a CNN Portugal para abraçar um novo projeto na CMTV, onde "integra a partir desta semana a direção" do canal, "continuando, de igual forma, a surgir no pequeno ecrã enquanto pivot de informação".

"É com muita satisfação que podemos contar com o Pedro Mourinho na grande equipa do CM e da CMTV [...]", disse Luís Santana, Administrador Executivo da Cofina Media.

Pedro Mourinho tinha chegado à TVI no verão de 2020, depois de duas décadas ao serviço da SIC.

