Fá (Fátima Padinha), Teresa Miguel, Lena Coelho e Laura Diogo: são estes os quatro elementos da banda Doce, que fez sucesso em Portugal na década de 80, que vão ser retratados no filme ‘Bem Bom’. Produção sobre a história da banda, que foi anunciada para breve e que dizia a imprensa cor-de-rosa ter abalado um outro elemento da banda: a cantora Ágata.

Tiste? Ágata reage aos rumores

Pronta a esclarecer os rumores que corriam na imprensa e que anunciavam que teria ficado magoada por não ter sido contactada pela produção do filme uma vez que integrou a banda durante dois anos, Ágata esteve na manhã desta terça-feira no programa ‘Você na TV’.

“Eu não fiquei triste, eu fiquei admirada por ninguém falar comigo”, explica. “O grupo não acabou quando a nossa Lena ficou grávida”, defende.

Ágata foi chamada a substituir Lena Coelho quando esta engravidou. A colega acabou por regressar, mas Fá quis sair na mesma altura e Ágata foi convidada a permanecer com o grupo como forma de a substituir. Nunca chegou a gravar discos com as Doce, mas esteve em palco com o grupo durante dois anos.

“Foi realmente muito bom para mim”, afirma, garantindo que se entrosou a 100% com as colegas... isto numa fase inicial.

As revelações sobre os bastidores das Doce e a má relação com Laura

Sobre as ‘revelações de bastidores’ que esta apontou como possível motivo para que não a tenham contactado por parte do filme, a intérprete de ‘De Mulher Para Mulher’ conta que tudo se devia à má relação que acabou por criar com um outro elemento da banda - Laura Diogo.

“Os bastidores era entre mim e a Laura, que era uma pessoa bastante difícil. Ela era nariz empinado e mal-educada mesmo”, diz, confirmando os rumores da época que apontavam que Laura não estaria na banda pelo seu talento para a música. “Ela tinha muito boa figura, mas não cantava”.

“Era uma pessoa mal disposta por natureza e gostava de criar problemas”, acrescenta ainda.

A má relação entre as duas ditou o fim da banda, isto porque o grupo se juntou numa emissão televisiva e Ágata foi deixada para trás. Motivo pelo qual faltou a um concerto de Passagem de Ano que estava já agendado. O espetáculo viria a ser o último e assim as Doce chegaram ao fim.

