‘Foi esta quinta-feira apresentado à imprensa o filme que irá retratar no cinema a história de uma das mais famosas bandas portuguesas, as Doce.

A apresentação ficou marcada pela subida ao palco das atrizes que no grande ecrã vão dar vida aos quatro elementos das Doce, Helena Coelho, Fátima Padinha, Teresa Miguel e Laura Diogo. No cinema, as cantoras vão ser interpretadas por Bárbara Branco, Ana Marta Ferreira, Carolina Carvalho e Lia Carvalho.

Sendo que Bárbara e Lia já interpretaram personagens ligadas à música, este filme marca a estreia de Ana Marta e Carolina Carvalho no canto.

‘Bem Bom’ chega às salas de cinema portuguesas a 25 de junho.

