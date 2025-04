Adam Mondschein, ator que integra o elenco do filme 'Isto Acaba Aqui', acusa Blake Lively de ter deturpado os factos no relato de uma cena do filme no qual se diz ter sentido desconfortável.

"Não vou especular sobre as motivações da Sra. Lively ao mencionar-me na queixa. Nem preciso dizer que a minha experiência ao trabalhar com ela é muito diferente daquela que ela descreveu no processo", aponta Mondschein - que interpretou o Dr. Dunbar no filme de 2024.

"Na verdade, fiquei muito surpreendido com a descrição da cena", adianta em declarações ao Page Six.

No processo que iniciou contra Baldoni, Lively alega que foi "perturbada" por muitos comportamentos do ator no set, incluindo "novas cenas" que este escolheu filmar, como "a do parto violenta" para a qual escolheu um amigo.

Esta alega que Justin elegeu Adam para o papel apenas por ser um "amigo", não optando por um ator local - como costuma acontecer neste tipo de situações.

"A Sra. Lively sentiu que a escolha do amigo do Sr. Baldoni para este papel íntimo, no qual o rosto e as mãos do ator estavam muito próximos da sua genitália quase nua para uma cena de parto, foi invasiva e humilhante", lê-se no processo.

Mondschein nega tais alegações. "A indumentária dela incluía uma bata hospitalar completa, calções pretos e uma prótese a cobrir o tronco para fazê-la parecer grávida, além de outras roupas pessoais que ela escolhesse", garante.

Para além disso, o artista garante que a atriz "nunca se queixou" ou "expressou desconforto" em nenhum momento da gravação.

Quanto às suas qualificações para o papel, Mondschein considera as insinuações de Lively "ofensivas".

"Eu era, de facto, uma contratação local (a minha mulher e eu somos de Nova Iorque e passamos um tempo considerável lá). Como tal, eu, como qualquer ator que aceitasse aquele contrato, era obrigado a pagar as minhas próprias despesas de viagem e estadia ligadas ao trabalho", esclarece.

No processo, Blake Lively afirma que a cena foi desconfortável não apenas porque tinha apenas "um pequeno pedaço de tecido a cobrir a sua genitália", mas também porque se permitiu que membros da equipa - não essenciais na cena - circulassem no local.

Note-se que o julgamento entre Lively e Baldoni está marcado para março de 2026.

