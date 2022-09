Afinal, o lançamento do livro de memórias do príncipe Harry será adiado na sequência da morte da rainha Isabel II.

A informação foi confirmada por diversas fontes ao Page Six. As mesmas revelaram que o livro só deverá sair no próximo ano.

Agora, a grande questão que se coloca é: “Será que agora Harry vai tirar algo potencialmente mau que escreveu?” (sobre o rei Carlos III ou a rainha consorte Camilla).

No entanto, há uma certeza. “Ele nunca escreveria nada de mal acerca da rainha. Ele sempre teve o mais profundo amor e respeito por ela”, garante uma das fontes.

O livro, que promete fazer revelações bombásticas, iria ser lançado em novembro, no entanto, por respeito a Isabel II, foi adiado.

