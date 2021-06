O pai de Meghan Markle falou pela primeira vez sobre o nascimento da neta. Thomas Markle, que se encontra de relações cortadas com a filha há três anos, evidenciou o grande entusiasmo que sentiu com a chegada da pequena Lilibet Diana.

"Estou muito feliz com o anúncio do nascimento saudável e seguro da minha neta e envio à mãe todo o meu amor e as maiores felicidades", disse Thomas.

Note-se que Thomas ainda não conheceu o filho mais velho dos duques de Sussex, Archie, de dois anos.

Thomas e Meghan deixaram de se falar na altura do casamento desta com o príncipe. À época, o pai da duquesa envolveu-se em diversas polémicas, quer com paparazzi, quer com entrevistas nas quais referiu que tinha sido ignorado durante um momento frágil a nível de saúde.

