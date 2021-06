A rainha Isabel II já teve a oportunidade de conhecer o mais novo membro da família real britânica, noticia o Radar Online.

Logo após o nascimento de Lilibet "Lili" Diana Mountbatten-Windsor, que aconteceu na passada sexta-feira, dia 4 e junho, no Santa Barbara Cottage Hospital, Meghan Markle e Harry entraram de imediato em comunicação com a monarca de maneira a que esta pudesse ver a menina antes que a novidade se tornasse pública.

"A Meghan está agora a descansar em casa. Ela e o Harry já apresentaram à rainha a bisneta via Zoom", informou uma fonte à publicação. "Desde que se mudaram para Los Angeles, a rainha tem estado próxima através do Zoom. Ela fala com o Harry, com a Meghan e com o Archie através da tecnologia. É uma avó muito moderna", completa.

Para além de Isabel II, Harry falou também com o irmão, o príncipe William, a cunhada, Kate Middleton e ainda com o pai, o príncipe Carlos.

"Este é o início de um novo capítulo com a família que irá ajudar a acalmar as coisas. Finalmente, há esperança de que a família se possa reunir", disse ainda a mesma fonte.

"Na altura ninguém sabia, mas quando o Archie nasceu, o Harry e a Meghan estavam tão zangados com a família que já não queriam ter nada a ver com eles. Foi por isso que quebraram todas as tradições reais e que escolheram um nome novo na realeza. Agora, as coisas mudaram, eles querem que a filha faça parte da família, e foi por isso que escolheram o nome de Lilibet", completou.

