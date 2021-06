A filha de Harry e de Meghan Markle foi batizada em homenagem a duas das mulheres mais importantes da vida do príncipe: a rainha Isabel II e a princesa Diana.

Este domingo, dia 6, o casal anunciou a chegada da segunda filha, a quem deram o nome de Lilibet Diana. Os pais, relata a imprensa internacional, planeiam tratá-la como Lili.

Lilibet, note-se, é um tributo à avó de Harry, a rainha Isabel II. A monarca era carinhosamente tratada desta forma na infância pelos membros da família. Aliás, a rainha assinou um bilhete que deixou no caixão do marido, o príncipe Filipe, que morreu em abril, precisamente com este nome, uma vez que o companheiro sempre a tratou assim.

A alcunha também era usada pelo pai de Isabel II, o rei Jorge VI, que uma vez chegou a dizer: "A Lilibet é o meu orgulho. A Margarida [irmã mais nova da rainha] a minha alegria".

Já quanto ao segundo nome da bebé - Diana, como seria de prever é uma homenagem à mãe de Harry, a princesa Diana, que morreu tragicamente num acidente de carro em Paris no ano de 1997.

A título de curiosidade, o irmão de Harry, o príncipe William e a mulher, Kate Middleton, já tinham feito o mesmo com a filha, a princesa Charlotte, de seis anos. O seu nome completo é Charlotte Elizabeth Diana.

Importa sublinhar que a Lilibet Diana nasceu na sexta-feira, dia 4 de junho. Os duques de Sussex já são pais de Archie, de dois anos.

