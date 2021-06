Sofia Alves, que tinha sido apontada com uma das grandes apostas da SIC e de Daniel Oliveira para a ficção do canal, encontra-se uma vez mais afastada da televisão.

Conforme se pode ver pelas publicações que vai fazendo na sua conta de Instagram, a atriz está a recarregar baterias, aproveitando o que de melhor o campo tem para oferecer.

Ainda esta segunda-feira, 21 de junho, por exemplo, a artista partilhou uma fotografia a apanhar frutos de uma árvore referindo na legenda da mesma: "Sim, é mesmo a Serra da Estrela já ali! Viseu".

Recorde-se que na entrevista que deu em 'Alta Definição' a Daniel Oliveira, a atriz revelou que comprou uma propriedade em Lapa do Lobo, em Viseu. "Tudo veio na sequência de um problema oncológico que tive e na vontade de mudar de vida. Sou uma mulher do campo. (...) Para mim é essencial estar descalça, estar em contacto com a natureza", disse na altura, explicando o motivo pelo qual saiu de Lisboa.

